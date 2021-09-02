"كنت نعم الأخ".. محمد جمعة ينعى الفنان ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعي الفنان محمد جمعة، صديقه الفنان ماهر سليم، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشر "جمعة" صورة له عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أشهد الله أنك كنت نعم الأخ ونعم الصديق.. الفنان ماهر سليم في رحاب الله.. نسألكم الدعاء".

ورحل عن عالمنا، الفنان ماهر سليم، بعد صراع مع المرض، وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لمصراوي، إن الفنان الراحل وافته المنية في مستشفى دار السلام إثر تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.