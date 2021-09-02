فيديو.. قصي خولي يوجه نصيحة للشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه الممثل السوري قصي خولي نصيحة إلى الشباب من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمحورت النصيحة حول أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم والحصول على الشهرة والمال.

ونشر قصي خولي مقطع مصور على صفحته الخاصة على "إنستجرام"، دعا خولي الشباب لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على صحتهم والحصول على المال والشهرة.

ونشر خولي ببداية المقطع صورة لإحصائية لعدد من نجوم الرياضة والمبالغ المالية التي يملكونها.

وقال خولي في المقطع: "كنا ناكل مية ألف مسبّة وبهدلة لما نقول لأهالينا بدنا نلعب رياضة نلعب فوتبول أو كاراتيه، كانوا يصرخوا علينا ويقولوا لنا روحوا بلا قلة عقل، روحوا اعملوا شيء بفيدكم".

وتابع قصي قائلا :"كأنه طلعوا الأهل غلطانين كثير مع احترامي للأهل، أنا بقلّكم روحوا العبوا رياضة، شوفوا الرياضة شو عم تعمل هي الاسم، الشهرة والصحة، حكي أهالينا فيه شوية غلط".

هذا وحظي المقطع بعدد كبير من ردود الأفعال، وتخطى عدد الاعجابات حاجز الـ14 ألف إعجاب.