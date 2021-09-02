شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أفلام قدمها كيانو ريفز فى عيد ميلاده الـ 57 .. منهم محامى الشيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس مع عيد ميلاد واحد من أبرز ممثلي هوليود، وهو النجم كيانو ريفز الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 57 وسط احتفاء من جانب محبيه حول العالم ممن تعلقوا بأفلامه الذى قدمه طيلة مسيرة طويلة من الأفلام السينمائية الذى قام ببطولتها، والذى نسلط الضوء على أبرزها خلال التقرير التالى.

The Matrix

أحد أشهر أفلام الخيال العلمى حول العالم، والذى حقق إيرادات كبيرة أثناء عرضه التي شجعت القائمين عليه لعمل اكثر من جزء منه، حققوا كلهم نجاحاً كبيراً واكسب كيانو ريفز شعبية كبيرة.



The Matrix

John Wick

فيلم آخر من أبرز أفلام كيانو ريفز الذى حقق به نجاحاً كبيراً، وانتج على اثره أكثر من جزء حققوا جميعاً نجاحاً كبيراً سواء على مستوى الايرادت أو محبى أفلام الأكشن ممن رأوا في الفيلم وجبة دسمة لمشاهد الأكشن.

Exposed

تلك المرة مع فيلم آخر لعب فيه كيانو ريفز دور محقق شرطة، وشاركته في البطولة الممثلة انا دى ارماس، وحقق العمل عام 2016 نجاحاً كبيراً بقائمة أفلام كيانو ريفز.

The Devil's

Advocate

شارك خلال الفيلم الذى يحمل اسم "محامى الشيطان" مع الممثل الكبير ال باتشينو، وعرض عام 1997 محققاً نجاحاً كبيراً للفلسفة والجرأة الشديدة التي تضمنها سيناريو العمل.



Devilsadvocate

Speed

مرة أخرى مع فيلم من نوعية أفلام الأكشن الذى طرح عام 1994 محققاً شهرة كبيرة لـ كيانو ريفز، بعدما لعب دور شرطي يواجه شخص يقوم بوضع القنابل بكل مكان ليزرع الخوف بقلوب السكان، وهو العمل الذى شاركته البطولة الممثلة ساندرا بولوك.