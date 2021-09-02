شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف لاتنسى.. تعطل فيلم لنبيلة عبيد بسبب ضياع باروكتها وضربها لـ يوسف داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أحيان كثيرة يتعطل تصوير بعض الأعمال الفنية لأسباب غريبة وطارئة تفاجئ صناع العمل الفنى والعاملين فيه، ومن بين الأفلام التى تعطل التصوير فيها لأسباب غريبة أحد أفلام الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وهو فيلم "سمارة الأمير" إنتاج عام 1992 والذى شارك فيه محمود حميدة ويوسف داوود.

ومن بين هذه المواقف التى لا تنسى وتسببت فى تعطل التصوير وتناولتها الصحف والمجلات وقتها ضياع حقيبة بها 10 باروكات كان مفترض أن تستخدمهم النجمة نبيلة عبيد فى مشاهد الفيلم المختلفة وتسبب اختفاء الباروكات فى تعطل التصوير لمدة 10 أيام حتى تم العثور على الحقيبة وإعادتها للنجمة.

ولكن مالبث أن بدأ العمل والتصوير مجدداً فى أول يوم بعد إعادة الباروكات حتى تعطل مرة أخرى، والسبب أن نبيلة عبيد اندمجت أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم التى تجمعها بالفنان يوسف داود وتقوم خلال المشهد بضربه بالكرباج، مما تسبب فى إصابته بجرح فى رأسه، وسالت الدماء منه لتصاب الفنانة الكبيرة بحالة من الهلع والقلق على زميلها وتعطل التصوير حتى التئمت جراح الفنان يوسف داود.

وبعدها تم استئناف العمل فى الفيلم الذى كانت تستعد بعده النجمة الكبيرة لتصوير فيلم " ديك البرابر" ، والذى اعترضت الرقابة على اسمه فى البداية ثم وافقت عليه ، وتسبب تعطل تصوير فيلم سمارة الأمير فى ألا تحصل نبيلة عبيد على أجازة صيفية لرغبتها فى الانتهاء من تصويره والبدء فى تصوير" ديك البرابر"