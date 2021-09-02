الأطفال الصغار يضحكون مثل الشمبانزي!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - الأطفال الصغار ليسوا مجرد قرود صغيرة ممتلئة الخدين، بل اتضح أنهم يضحكون في الواقع مثل الشمبانزي أيضاً.

ذلك لأنّ كل من الأطفال والشمبانزي يضحكون أثناء الاستنشاق والزفير، على عكس البشر البالغين الذين يضحكون بشكل رئيسي أثناء الزفير، بحسب الباحثين.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” قد يحدث صوت التنفس الحاد لأنه، مثل القردة، لا يتمتع الأطفال بتحكم كبير في مساراتهم الصوتية، لذا يضحكون وهم يستنشقون.

ولكن مع تقدمنا في العمر، يصبح ضحكنا أقل شبهاً بالشمبانزي وأكثر إنسانية، كما قال الباحثون الهولنديون.

يعتبر البشر والشمبانزي على حد سواء من فصيلة القردة العليا (Hominidae) والشمبانزي هم أقرب أبناء عمومتنا الحيوانية، لكنّ الضحك هو سلوك يختلف فيه البالغون من كلا النوعين.

وقالت مؤلفة الدراسة ماريسكا كريت، أستاذة علم النفس المعرفي في جامعة ليدن في هولندا: “عندما يضحك الإنسان البالغ، يستنشق في البداية قبل إنتاج أصوات “ها ها ها ها” في رشقات قصيرة، تبدأ بصوت عال ثم تتلاشى”.

عندما يكبر الأطفال، يبدأون في الضحك مثل الكبار، ربما لأنّ هذا النوع من الضحك يحصل على رد فعل أفضل من والديهم.

وقالت المؤلفة المشاركة الدكتورة ديسا سوتر من جامعة أمستردام: “هذا ليس موضوعاً تم النظر إليه بالفعل من قبل، لكنّ كل الآباء يشعرون أنّ أطفالهم الصغار يشبهون الشمبانزي بطرق عديدة”.

“قد يتعلم الأطفال تقليد والديهم، وهذا هو السبب في أنهم يغيرون طريقة ضحكهم عندما يكبرون.”

جمع الباحثون للدراسة، مقاطع صوتية لأطفال بشريين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و18 شهراً وهم يضحكون.

تم تشغيل هذه المقاطع الصوتية لـ 196 متطوعاً و15 خبيراً في علم الأصوات، الذين اضطروا إلى الحكم على مدى إنتاج الضحك أثناء الاستنشاق أو الزفير، وإلى أي مدى وجدوا الضحك لطيفاً ومعدياً.

بشكل عام، صنفوا الضحك الناتج أثناء الزفير على أنه ممتع ومعدي أكثر من ذلك المنتج أثناء الاستنشاق.

كان الرضع الأكبر سناً في العينة، والذين كانوا أقرب إلى عمر 18 شهراً، يزفرون أكثر وهم يضحكون.

يشير هذا إلى أنه خلال هذه الفترة الرئيسية من التطور، بين عمر ثلاثة أشهر و18 شهراً، يتعلم الأطفال الزفير عندما يضحكون.

وقالت البروفيسورة كريت لشبكة سي إن إن أنّ الضحك الناتج عن الزفير يميل إلى أن يكون أعلى صوتاً، مما يسهل على الرضع التعبير بأنهم يلهون ويرغبون في مواصلة اللعب.

ومع تقدم الأطفال في السن، يتعلمون “الوظيفة التواصلية” للضحك وأنّ هذا التواصل يتحقق بشكل أفضل عن طريق الزفير بدلاً من الاستنشاق.

قد يتكيف الأطفال دون وعي مع ضحكهم للحصول على أفضل رد فعل من والديهم، مثل الضحك أو الابتسامة أو المزيد من الاتصال بالعيون.

يرى الآباء والأمهات، في الوقت نفسه أنّ طفلهم يحاول بنشاط أن يتواصل معهم بشكل واضح.

في تجربة أخرى، طُلب من 102 شخصاً تقييم مقاطع من الأطفال الضاحكين والبالغين دون التركيز على تنفسهم.

وجد الباحثون أنهم يفضلون المزيد من الضحك على غرار الكبار حتى عندما لم يفكروا في أسلوب الضحك.

وقالت الدكتورة سوتر: “بدأت هذه الدراسة لأن مؤلفتنا الرئيسية شاهدت فيديو لطفل صديقتها وهي تضحك وقالت إنها بدت تماماً مثل الشمبانزي”.

“بالطبع لم تقل ذلك للأم! لكنه جعلنا نفكر، فاكتشفنا هذا التشابه، الذي قد يرغب الآباء في الاستماع إليه.”

“إنه يظهر لنا أنّ كلّ خبرتنا السلوكية هي بالفعل قديمة وموروثة من السلف المشترك الذي نتشاركه مع القردة.”