وفاة الفنان المصري ماهر سليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الفنان المصري ماهر سليم فجر الخميس ، داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مرير مع المرض.

وسيتم تشييع الجثمان من المستشفى بعد صلاة ظهر الخميس، ودفنه بمقابر الأسرة الواقعة على الطريق الرابط بين القاهرة والفيوم.



وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله"، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.





حصل ماهر سليم على بكالوريوس الفنون المسرحية من قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون المصرية، وعرفه الجمهور من خلال شخصية "زيكا" في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم».

وعمل أيضا في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، وأيضا المخرج خالد يوسف.

وشارك في بطولة العديد من العروض المسرحية، مثل: "العيال تكسب"، "زمبليطة في المحطة"، "الزوبعة"، "الزيارة انتهت"، "حدث في وادي الجن"، و"علاء الدين".

كما شغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح المصري، منها نائب مدير عام مسرح الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى مثل مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة في مارس عام 2013.