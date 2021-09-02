بعد مغادرة أسماء أبو اليزيد..فرقة بهججة تحيى اليوم حفلها الأول بدار الأوبرا

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة بهججة الغنائية النسائية، حفلاَ علي المسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الخميس، ويعد هذا الحفل هو الأول للفرقة بدار الأوبرا المصرية، وخلال هذا الحفل، تحتفل فرقة بهججة بتقديم أغانٍ جديدة وكذلك بغناء أشهر الأغاني التي عرفها بها الجمهور، مثل "فسحيني يا ماما، وممنوع الاكتئاب، و20 جنيه لله، ماتستاهلش محبتى" وغيرها.





يذكر أن بهججة هي فرقة موسيقية نسائية كوميدية، تأسست عام 2015 ، تضم 5 مطربات، كانت من بينهن الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتى تركت الفرقة العام الماضى، بعد مشاركتها فى عدة أدوار تمثيلية جعلتها من الممثلات المطلوبات على الساحة، وأصبحت الفرقة معتمدة على 4 مطربات فقط.





بهججة من اسمها تعتمد فكرتها ببساطة على نشر البهجة عن طريق الأغانى، ربما لن تدرك بادئ ذى بدء كونها أغنيات بالأساس عندما تسمعها، نظرًا لاندماجك مع تفاصيل حكاية ومونولوج كل أغنية.