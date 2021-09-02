شكرا لقرائتكم خبر عن أدولف العسال:تربيت على أفلام عمر الشريف وعادل إمام..حلمى استكمال رحلة شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخرج أدولف العسال أحد الطيور المهاجرة فى بلاد الغرب، مشروع فنان مصري عالمى، ذاع صيته مؤخرا بإعلان عرض آخر أعماله المسلسل البلجيكى الكوميدى «BARAKI» فى شهر سبتمبر، قدم أدولف نفسه للجمهور المصرى والعربى من خلال فيلمه "سواح" بطولة الفنان الشاب كريم قاسم وشارك فى مهرجانات كبرى نال بها عدد من الجوائز.

قال أدولف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": تربيت على أفلام الستينيات التي كنت أشاهدها مع أبى وأمى فى البيت، وأحب أفلام عمرو الشريف وعادل إمام ومن الجيل الحالي محمد هنيدى، لكن كما قلت أنا أريد أن أخرج أفلاما بطريقتى الخاصة تخلق جسرا بين مصر والعرب والبلاد الأجنبية، وما زلت أبحث عن نفسى كمخرج.

وأضاف العسال: "أحب المخرج الكبير يوسف شاهين لأنه استطاع أن يبنى ذلك الجسر بين مصر والبلاد الأجنبية، لذلك أريد أن أكمل ما بدأه يوسف شاهين، الذى قدم أفلاما مختلفة سواء طويلة أو قصيرة ، ودرامية وكوميدية، حتى تجاوز الثمانين من عمره.

ويخوض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي «BARAKI»، والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل، ويستعد أدولف لإطلاق المسلسل في سبتمبر.

وتدور أحداث مسلسل «Baraki» بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك.