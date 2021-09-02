سيرين عبدالنور بإطلالة رومانسية مع زوجها من حمام السباحة

كتب امير فتحي في الخميس 2 سبتمبر 2021 06:49 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورة جديدة لها ظهرت فيها برفقة زوجها ​فريد رحمة​ في حوض السباحة وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ألقت سيرين عبدالنور بيدها عليه وبديا غاية في الانسجام كما كانا مبتسمين واكتفت سيرين بإرفاق تعليق عبارة عن إيموجي قلب اجمر.

ونالت الصورة اعجاب متابعي سيرين عبدالنور وانهالت التعليقات التي تمنت لهما دوام السعادة والهناء مع بعضهما.

كما شاركت سيرين عبدالنور مقطع فيديو اخر ظهرت فيه اثناء اسمتاعها بوقتها في حمام السباحة.

وكان آخر أعمال سيرين مسلسل “​دور العمر​” الذي تصدر المراتب الاولى في معظم البلدان العربية والأوروبية بعد يوم واحد من عرض اول حلقتين منه على إحدى المنصات الرقمية، وحقق دورها فيه نجاحاً كبيراً.

مسلسل دور العمر من بطولة سيرين عبد النور و​​عادل كرم​​، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان وميرنا مكرزل ومن إخراج ​​سعيد الماروق​​.