شكرا لقرائتكم خبر عن طرح سلسلة أفلام الرعب Welcome to the Blumhouse أكتوبر المقبل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لـ سلسلة أفلام Welcome to the Blumhouse، تريلر مجمع لـ أربع أفلام ستطرح بالتتابع خلال شهر أكتوبر المقبل على إحدى المنصات الأمريكية.

Welcome to the Blumhouse هى سلسلة أفلام تتكون من قصص الإثارة والرعب الأنثولوجية ذات صلة، تم تطويرها وإنتاجها بواسطة Blumhouse Productions، وكان قد تم الإعلان عن هذه الأفلام كتعاون مستمر بين الشركات، والتي تشمل رؤية مميزة ووجهة نظر فريدة حول مواضيع مشتركة.

تتمحور الأفلام الأربعة الأولى حول الرعب المؤسسي والرهاب الشخصي الذى يواجهه العديد من الأشخاص.

على أن يطرح أول فيلمين في 1 أكتوبر المقبل، تحت اسم Bingo Hell، و Black as Night، وسيطرح ثانى فيلمين يوم 8 أكتوبرالمقبل تحت اسم Madres، و The Manor.

على أن يقوم كل من بيتر سارسجارد، ميراي إينوس، جوي كينج، مامودو أثي، فيليسيا رشاد، أماندا كريستين، شارمين بطل، ساريتا تشودري، سونيتا ماني، برنارد وايت، سيدني سويني، ماديسون ايسمان، جون روثمان، ببطولة الأفلام الأربعة من سلسلة الرعب Welcome to the Blumhouse.