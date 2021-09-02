ريم البارودي تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصورعبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ريم" في الصور بإطلالة أنيقة، وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت على النحو التالي :"قمر، الجميلة، إيه حلاوتك دي، ما شاء الله، تحفة يا فنانة، صباح الفخامة، صراحة الطقم روعة".

ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال ريم البارودي مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.