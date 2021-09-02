أحمد زاهر يهنئ ابنته الصغرى بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته الصغرى "نور" بعيد ميلادها، الموافق أمس 1 سبتمبر .

ونشر "زاهر" صورًا لنور وأخرى تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتي طيبة يا نوني يا روح قلبي وعقبال مليون سنة، ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا حتة من قلبي بموت فيكي".

من ناحية أخرى يشارك أحمد زاهر في حدوتة "كدبة كبيرة" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، وتناقش الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.