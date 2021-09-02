المهرة البحرينية تصدم متابعيها بإطلالات جريئة

كتب امير فتحي في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:39 صباحاً - أثارت الفنانة المهرة البحرينية، جدلاً واسعاً بأحدث إعلاناتها لأحد علامات الملابس التجارية بسبب قيامها بحركات إغراء ودلع أمام الكاميرا!

وظهرت المهرة البحرينية بمقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي فساتين تشبه قمصان النوم بجرأتها. وتقف المهرة البحرينية أمام الكاميرا، أو تخرج من وراء ستارة، وتؤدي حركات دلع لعرض الملابس بطريقة جريئة.

وأغلقت المهرة البحرينية خاصية التعليقات على الفيديو، وكتبت فقط أن من سيشتري من هذه العلامة التجارية، سيحصل على خصم 22%.

لكن حسابات فنية تناقلت الفيديو، وفتحت التعليقات أمام الجمهور الذي هاجمها بشراسة، فجاء في التعليقات: (اعوذ بالله من حال بعض المسلمات تبرج تعري حركات لاغواء الرجال يا ترى كم نفس اغوتها تحملت ذنبها اتقوا الله اتقوا الله).

وكتب آخر: (غدا بتنزل مقطع تقول أوه آسفة، انتوا فهمتوني غلط وكم دمعتين). ووصفها آخر بالرخص، قائلاً: (قاموا يتسابقون عالتفسخ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به لحم رخيص).

ووافقه آخر الرأي قائلا: (كله عشان الفلوس.. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. كل وحدة صارت اعري من الثانية.. هذيلا من رجالهم عنهم.. لعن الله الحرية الشخصية اللي سلخت المجتمعات من دينها وعاداتها وتقاليدها وقيمتها باسم التمدن والتحضر والالفية والحرية الشخصية).