شكرا لقرائتكم خبر عن 371 مليون دولار لـ فيلم Black Widow منذ طرحه يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Black Widow إيرادات وصلت إلى 371 مليونًا و 62 ألف دولار وذلك بعد طرحه بـ مختلف دور العرض حول العالم، بداية من يوم 9 يوليو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 181 مليونًا و 462 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 189 مليونًا و 600 ألف دولار في دور العالم.

Black Widow الذى تقوم ببطولته الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون، حيث تلعب شخصية ناتاشا رومانوف، وهى شخصية خيالية تظهر فى الكتب المصورة الأمريكية التى نشرتها مارفيل كوميكس

فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.

وكانت كشفت بعض التقارير الأجنبية أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والنجمة العالمية فلورنس بو، أصيبا بالتهاب رئوي حاد، أثناء تصويرهم مشاهد فيلمهم الجديد Black Widow

وفى تصريحات للمنتج المنفذ لفيلم Black Widow شورتلاند، لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أكدت فيها أن جوهانسون وفلورنس، أصيبا بالتهاب رئوى لكنهما استمرا فى تصوير مشاهد فيلمهم المقبل حرصاً منهم على عدم توقف التصوير الذى انطلق منذ أربعة اشهر فى عدة مواقع حول العالم.