شكرا لقرائتكم خبر عن حب للأبد.. ماجد المصرى يحتفل بعيد ميلاد زوجته رانيا وسط مياه البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان ماجد المصرى بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، بطريقة رومانسية وسط المياه والبحر مع أصدقائهم والمقربين منهم، خلال تواجدهم فى مدينة العلمين الجديدة.

وظهر المصرى فوق أحد اليخوت حاملا فى يديه لافتة مدون عليها "ميجو ورانا.. حب للأبد"، وبجواره مجموعة بلالين احتفالا بهذه المناسبة.



ماجد ورانيا

كما ظهر المصرى فى فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، وهو يتنزه بالمركب الخاص به وسط المياه، صحبه بتعليق: "الله على جمالك يا مصر.. العلمين الجديدة".





من ناحية أخرى، يواصل النجم ماجد المصرى تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد "بابلو"، الذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر.





وقال المصرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المخرج والجهة المنتجة يواصلان ترشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، وأن هذا المسلسل يعيده لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع والتى تحتوى على خطوط اجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.