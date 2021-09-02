شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عباس صاحب الفن الهادف .. قدمه الضيف أحمد وجسد أخر أدواره أمام الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان القدير أسامة عباس، تريند مواقع التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين، بعد إنتشار تدوينة عبر حساب مزيف يحمل اسمه، ويقول فيها: "لو المنتجين مش معتبريني عايش، فأنا عايش وعايز أشتغل"، وهو ما أثار السوشيال ميديا، قبل أن تنفى نقابة الممثلين والفنان صحة ما قيل.

وبعدها أوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، وليس له أي حسابات عليها مؤكدًا زيف التدوينة المنسوبة له والتي انتشرت خلال الأيام الماضية،ولم تكن تلك أول الشائعات التي طاردته فقد سبقها شائعة وفاته منذ فترة.

والفنان أسامة عباس، واحد ممن صنعوا لأنفسهم مكانة خاصة فى عالم الفن وفى قلوب الجمهور، وذلك بالرغم من عدم حصوله علي أدوار البطولة، إلا أن حضوره الطاغي على الشاشة صنع منه نجما وفنان صاحب موهوبة وتجربة مميزة، وترك علامته الخاصة في كل شخصية قدمها، حيث استطاع أن يمزج بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وأن يصنع لنفسه مساحة واسعة بين الشخصيات على الشاشة.

وكان أول من لمس الحس الفني لدى الفنان أسامة عباس، هو الفنان الكبير الضيف أحمد، ثالث أركان فرقه ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم وجورج سيدهم، الذى دفعه إعجابه أن يطلب منه مشاركته في مسرحية "طبيخ الملايكة"، دون أن يكون له أي تجربة تمثيلية سابقة، وكانت الفرقة حينها في أوج مجدها، ولم يكن أمام الشاب طريقًا سوي القبول، وبعدها قدم عدداً من المسرحيات منها "كل واحد وله عفريت، فندق الأشغال الشاقة، أحدث امرأة فى العالم ، جوليو وروميت ، وبعض السهرات التلفزيونية، ثم انضم لفرقة المدبوليزم، وشارك في عروضها بين عامي 1975 و1979.

بعدها انطلق "أسامة" فى عالم الدراما وقدم عشرات الأفلام والأعمال الدرامية التي صنعت شهرته خلال 50 عاما من الإبداع، منها "بوابة الحلواني، رأفت الهجان، الناس في كفر عسكر، محمود المصري، دموع في عيون وقحة، السيرة الهلالية، أوراق مصرية، الحاوي، اوبرا عايدة، الدالي، حدائق الشيطان، سابع جار".





وكانت آخر أعمال الفنان أسامة عباس مسلسل "عوالم خفية" للفنان عادل إمام، والذي عُرض عام 2018، وجسد خلاله دور "مندور شكري"، والد الصحفية الشابة التي يتعاون معها النجم عادل إمام لكشف العديد من الأسرار حول حياة إحدي الفنانات المشهورات.

مسلسل "عوالم خفية" من بطولة عادل إمام، وصلاح عبد الله، وفتحي عبد الوهاب، وبشرى، وهبة مجدي، وأحمد وفيق، وطارق صبري، ومحمود حجازي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رامي إمام.



