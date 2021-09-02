"مع السلامة يا حبيبي".. محمود البزاوي ينعى ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان محمود البزاوي، صديقه الفنان ماهر سليم، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشر البزاوي، صورة الفنان الراحل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏ألف رحمة ونور على الفنان والأستاذ والصديق ماهر سليم .. الله يرحمك يا حبيبي .. أتمنى إن الجميع يدعيله و يترحم عليه .. مع السلامة يا حبيبي".

ورحل عن عالمنا، الفنان ماهر سليم، بعد صراع مع المرض، وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لمصراوي، إن الفنان الراحل وافته المنية في مستشفى دار السلام إثر تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.