صورة| تكريم الفنان الإيطالي روبيرتو بينيني بجائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كرمت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 78، الفنان الإيطالي روبيرتو بينيني، بحصوله على جائزة الأسد الذهبي.

وأهدى روبيرتو، الجائزة لزوجته نيكوليتا براشي خلال حفل الافتتاح، وأعرب في كلمته بالمهرجان، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة، قائلًا: "أشعر الآن بإحساس هائل تجاه الجميع".

وأضاف مازحًا: "استحققت قطة صغيرة، أما الأسد فهو لإنجاز على مدى الحياة.. هنا في البندقية أفضل جائزة من الممكن أن أتمناها".

وكان من بين حضور حفل الإفتتاح: ياسمين صبري، جوروجينا رودريجز، تيلور هاكفورد، باولا توراني، بينولوبي كروز، هيلين ميرين، العارضة بيانكا بولتي، روسي دي بالما، داكوتا جونسون، سيرينا روسي الإيطالية، وغيرهن من النجمات.

وقدمت حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، الممثلة سيرينا روس، على مسرح سالا جراندى، تحت إشراف المخرج الإيطالي ألبيرتو باربيرا.

فيما تضم لجنة أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا 2021، المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي بونج جون، والمخرج اليوناني الكسندر ناناو، والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة الصينية كلوي تشاو، والممثلة والمنتجة الكندية سارة جادون، والممثلة فيرجيني إيفرا، والبريطانية سسينثيا إريفو، والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سافيريو كوستانزو.