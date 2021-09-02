"رجعت من التصوير لقيت حد سمهم".. حسام داغر يكشف تسميم "قططه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان حسام داغر، عن مروره بحالة من الحزن عقب وفاة قططه، وذلك خلال انشغاله بتصوير أحد الأعمال الفنية.

وكتب داغر، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "رجعت من التصوير.. لقيت القطط عندي حد سمهم ومات منهم 4، وقط صغير معاهم وباقي لسه بين حياة والموت".

وتابع: "حد إداهم السم مع أكل وخلاهم ياكلوه.. مرحمش ضعفهم وفرحتهم بيه وهو بيأكلهم.. ربنا شايف ومطلع على اللي عمله".

وأضاف: "هما مكانوش مضايقين حد.. أنا كنت متولي أكلهم وشربهم طوال الوقت وعايشين في جنينتي.. صعبان عليا خضة وبكاء أختي وجاري، وصعبان عليا نفسي إني مكنتش موجود علشان أمنع عنهم الأذى.. حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن حسام داغر، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة علي ربيع، وأحمد فتحي، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري.