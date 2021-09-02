شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهن الموسيقية: بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة المتحدة لاكتشاف المواهب الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة وقعت بروتوكول تعاون بينها وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث سيساعد البروتوكول النقابة في اكتشاف المواهب الفنية في مختلف المحافظات، كما أنه سيقدم بذلك فنا راقيا.

واستطرد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم: "نهتم بالحفلات والفن الهادف لأنه حل لمحاربة هذا التندني في الفن، واللي بقي موجود وبكثرة، وآن الأوان أن شعب مصر العظيم ينقي اللي بيسمعه لأن كل فترة والمنحني بينزل، وهنفضل لكده لحد فين أنا مش عارف".