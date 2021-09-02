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نقيب المهن الموسيقية: بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة المتحدة لاكتشاف المواهب الشابة

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القاهرة - سامية سيد - ذكر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة وقعت بروتوكول تعاون بينها وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث سيساعد البروتوكول النقابة في اكتشاف المواهب الفنية في مختلف المحافظات، كما أنه سيقدم بذلك فنا راقيا.

 

واستطرد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم: "نهتم بالحفلات والفن الهادف لأنه حل لمحاربة هذا التندني في الفن، واللي بقي موجود وبكثرة، وآن الأوان أن شعب مصر العظيم ينقي اللي بيسمعه لأن كل فترة والمنحني بينزل، وهنفضل لكده لحد فين أنا مش عارف".

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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