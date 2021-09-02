شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر سليم .. "زيكا" الذى عشقه الأطفال فى "بوجي وطمطم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان ماهر سليم، داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض، تاركا سجلا كبيرا من الأعمال التى لاقت قبولا كبيرا من جمهور السينما والدراما.

يعتز الراحل بعدد من الأعمال، منها أفلامه مع المخرج الكبير يوسف شاهين الذى شاركه فى أغلب أعماله، وذلك بحسب تصريحات تليفزيونية، ووصف العلاقة بينه وبين شاهين بالقوية لدرجة جعلت الأخير يضع اسمه ضمن فريق العمل قبل ترشيحه فى أى دور.

تعرف سليم على يوسف شاهين حين رآه الأخير على مسرح الطليعة وطلبه للعمل معه فى فيلم إسكندرية كمان وكمان، ليذهب إلى المكتب ويقرأ مشهده ليجده 3 صفحات باللغة العربية الفصحى.

ربما لا يعلم الكثيرون أن الفنان الراحل ماهر سليم هو من جسد شخصية "زيكا" فى مسلسل الدمى الرمضانى الأشهر "بوجى وطمطم"، وتعلق الأطفال بالشخصية دون أن يعلموا من الممثل الذى أدى هذا الدور.

وقررت أسرة الفنان الراحل ماهر سليم إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أن تُوفى اليوم داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحات له لـ"الخليج 365"، إنه سيتم دفن الفقيد بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأعلن زكى عن حزنه الشديد لوفاة الفنان ماهر سليم، موضحا أنه كان مثالا للفنان المخلص المحترم المحب لفنه، فضلا عن كونه زميلا له منذ أن تخرجا سويا فى المعهد العالى للفنون المسرحية.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.