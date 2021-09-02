شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان ماهر سليم من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنان الراحل ماهر سليم إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أن تُوفى اليوم داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه سيتم دفن الفقيد بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأعلن زكى عن حزنه الشديد لوفاة الفنان القدير ماهر سليم، موضحا أنه كان مثالا للفنان المخلص المحترم المحب لفنه، فضلا عن كونه زميلا له منذ أن تخرجا سويا فى المعهد العالى للفنون المسرحية.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.