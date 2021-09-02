شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء بلمليح .. وهج فنى وحياة قصيرة انتهت بانتصار السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنانة المغربية رجاء بلمليح، والتي حققت نجاح كبير فى سنوات قليلة، واستطاعت شهرتها أن تصل إلى مصر ويصبح لها جمهور ومعجبين.

بدأت بلمليح مسيرتها الفنية في الثمانينيات، حين شاركت فى مسابقة كبرى للغناء نظمت تحت اسم "أضواء المدينة" بإشراف المنتج المغربى حميد العلوى، واحتلت فيها بالمركز الأول ، وأصدرت عام 1987 أول ألبوم لها بعنوان "يا جار وادينا".

عرف الجمهور في مصر الفنانة الراحلة رجاء بلمليح بعدما قدمت ألبوم "صبرى عليك طال"، مع الملحن حميد الشاعرى، ثم ألبومى "يا غايب" و"اعتراف".

وقام الملك الحسن ملك المغرب السابق، بتوفير العناية الطبية لها فى فترة مرضها وإصابتها، حيث كانت تعالج من "السرطان"، وتوفيت الفنانة المغربية رجاء بلمليح ظهيرة يوم الأحد الموافق الثانى من سبتمبر 2007 فى المغرب إثر إصابتها بمرض سرطان الثدى عن عمر ناهز الـ41 عاماً.

حصلت الراحلة على مجموعة من الجوائز وشهادات التقدير، ففى عام 1990 حصلت على شهادة تقدير من مهرجان الأغنية بليبيا، كما حصلت على شهادات مماثلة من مهرجان القاهرة الدولى للأغنية، ومهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، ومهرجان الأغنية التونسية، وذلك فى عامى 1995 و1996 على التوالى، وفى عام 1997 حازت جائزة مهرجان القاهرة الدولى الثالث للأغنية، كما مُنحت عام 1999 لقب سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف.