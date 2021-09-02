شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان ماهر سليم داخل أحد مستشفيات دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان ماهر سليم داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض. وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحات له لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تشييع جثمان الفنان ماهر سليم من المستشفى بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأعلن زكى عن حزنه الشديد لوفاة الفنان ماهر سليم، موضحا أنه كان مثالا للفنان المخلص المحترم المحب لفنه، فضلا عن كونه زميلا له منذ أن تخرجا سويا فى المعهد العالى للفنون المسرحية.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.