شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تريقة.. هانى رمزى وداليا البحيرى فى "لوك ضاحك" مستوحى من السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان هانى رمزى من لوك فترة سبعينيات القرن الماضى، الذى ظهر به برفقة زوجته والفنانة داليا البحيرى وزوجها، خلال إحدى اللقاءات بينهم، قائلا: "حبينا نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كدة".



هانى رمزى وداليا البحيرى

ونشر رمزى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أنا ومراتى وداليا البحيرى وجوزها حسن، حبينا نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كدة، ياريت بلاش تريقة عشان إحنا اتريقنا على بعض بكفاية".





من ناحية أخرى قال النجم هانى رمزى، خلال لقائه تليفزيون الخليج 365، إن دوره فى فيلم 200 جنيه، هو التجربة الأولى له فى مجال التراجيديا، متمنيا من الله أن يحبه الجمهور فى أول تجربة له بعيدا عن الكوميديا.

وأشار رمزى إلى أنه يعتبر دوره بالفيلم تغيير لجلده، وأن كم النجوم المشاركين فى الفيلم يعتبر حدث فى حد ذاته وأمر لم يعتاد عليه من قبل فى أعماله السابقة.

وأكمل هانى رمزى حديثه قائلا: "إن مخرج الفيلم محمد أمين قدم أسلوب إخراجى جديد، واستطاع أن يخرج من النجوم المشاركة أفضل ما لديهم، إضافة إلى أن السيناريست أحمد عبد الله قدم شيء جديد على السينما المصرية والعربية".