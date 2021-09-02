شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يجرى عمليه جراحية فى أحد المستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان محمد التاجى عمليه جراحية منذ قليل بأحد المستشفيات الخاصة، ورفضت عائلته الكشف عن طبيعة العملية بعد الاتصال بهم، على أن يتم طمأنة متابعيه في الساعات المقبلة بعد خروجه من المستشفى، وقدم عدد من أصدقاء التاجى على حسابه بموقع "فيس بوك" الدعاء له بالشفاء العاجل.

يذكر أن محمد التاجى ظهر في دراما رمضان الماضى بمسلسلين هما "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوى، على قاسم وتأليف وإخراج تامر محسن، ومسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مى سليم، وفاء عامر وإخراج محمد أسامة.