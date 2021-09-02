شكرا لقرائتكم خبر عن قمر سبتمبر .. مسلسل وسهرة تلفزيونية باسم الشهر تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يكون شهر سبتمبر ذو أجواء هادئة تمزج بين حر الصيف ونسيم الخريف، ويعتبر هو نهاية فصل الصيف الذي ينتهي معه موسم فني ساخن ، وبرغم أن سبتمبر لا يشهد سوي طرح أعمال فنية بسيطة، إلا أنا الدراما التلفزيونية لم تنسي ذكره وإن كان قليلا، حيث لم يظهر اسم الشهر سوي في عملين فقط فى تاريخ الدراما المصرية، وهما:

"قمر سبتمبر"

دارت أحداث المسلسل الذي عرض عام 2003، حول الصحفية المرموقة (إعتماد البكري) التي تتفاجأ بسيدة تقتحم مسكنها، وتقدم لها رواية بعنوان (قمر سبتمبر) تأليف زوجها عصام شاكر الذي اختفى في ظروف غامضة وتتهم اعتماد بأنها السبب الرئيسي في موته أو اختفاءه لرفضها تبني موهبته الأدبية، وتقرأ إعتماد الرواية وتندهش لمستواها الفني الراقي، وتتوالي الأحداث.

مسلسل "قمر سبتمبر" من بطولة ميرفت أمين وتوفيق عبد الحميد ونشوي مصطفي وأحمد خليل ومحمود الجندي وشوقي شامخ، تأليف رضا الوكيل، إخراج أحمد توفيق.





"الأسبوع الأخير في سبتمبر"

سهرة تلفزيونية إنتاج عام 1997، من بطولة محمود طاهر ومحمد الصوفي وخالد زكي ومحمد ريحان ويوسف فوزي وسوسن بدر، تأليف هاني الحلواني، إخراج يس إسماعيل يس.