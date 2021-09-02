شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ومحمود الليثى يحييان حفلا غنائيا فى العلمين الجديدة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من إيهاب توفيق ومحمود الليثي، حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة، غدا الخميس، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف أماكن السهر فى موسم الصيف.

وطرح المطرب إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتى تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

بينما طرح المطرب محمود الليثى والمطربة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

واقتحم نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى، عالم المهرجانات الشعبية بطرح أحدث أعماله الغنائية التى تحمل اسم "رجولة برجولة"، فى عيد الأضحى الماضى، والتى يغلب عليها طابع المهرجانات، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يقدم التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية واللون الشعبى.