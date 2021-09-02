"كان خلوقا ومن أطيب القلوب".. محمد صبحي ينعى ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان الكبير محمد صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الفنان ماهر سليم الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بكل الحزن والأسى، فقدت اليوم صديقاً من أطيب القلوب.. حبيبي ماهر سليم.. شاركني الكثير من أعمالي كان خلوقاً ومبدعاً.. ندعوا الله له بالرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. ولأسرته الصبر والسلوان".

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، وهو صاحب الأداء الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.

ويعتبر الفنان الراحل من النجوم الذين استعان بهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها: "إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، المهاجر