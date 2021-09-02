صاحب شخصية "زيكا" في "بوجي وطمطم" وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن الفنان الراحل ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان ماهر سليم، بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل قدم خلال مشواره الفني باقة من الأعمال المتنوعة، في المسرح، السينما، والتليفزيون، وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الكبير:

_ تخرج الفنان الراحل من المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج.

_ قدم على خشبة مسرح الطليعة عدد كبير من الأعمال المسرحية لعل أبرزها: "المغنية الصلعاء، زنزانة المجانين، القاهرة 80".

_ شغل العديد من المناصب الإدارية منها: مدير عام مسرح الطليعة، ورئيس البيت الفني للمسرح، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، وغيرها.

_ بدأ مشواره في السينما من خلال دور صغير ضمن أحداث فيلم "فتوة الناس الغلابة" عام 1984.

_ قدم للسينما مجموعة من الأعمال الناجحة، أبرزها: "سمك لبن تمر هندي، فيلم ثقافي، حب البنات، جواز بقرار جمهوري، حليم، خيانة مشروعة، الوعد، دكان شحاتة، الريس عمر حرب".

_ شارك مع المخرج الكبير يوسف شاهين في عدد من أعماله أبرزها: "المصير، المهاجر، إسكندرية نيويورك، هي فوضى".

_ في التليفزيون قدم مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية لعل أبرزها: "الإمام المراغي، فرقة ناجي عطالله، الجماعة، أهل كايرو".

_ هو صاحب الأداء الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

_ كان آخر أعماله فيلم "وقفة رجالة" الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات.