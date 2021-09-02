تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان الكبير ماهر سليم، داخل مستشفى دار السلام، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل تقام عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وأضاف: "وعقب صلاة الجنازة سيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة على طريق الفيوم بالمدخل الأخير".

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، وهو صاحب الأداء الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.

ويعتبر الفنان الراحل من النجوم الذين استعان بهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها: "إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، المهاجر".