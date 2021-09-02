وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان ماهر سليم، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لمصراي، إن الفنان الراحل وافته المنية في مستشفى دار السلام إثر تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم "وقفة رجالة" بطولة سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي.