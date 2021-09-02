شاهد.. ياسمين صبري على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 78

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 78 ، بفستان أنيق خلال حضورها حفل الإفتتاح.

ولفتت "ياسمين" الأنظار أثناء تواجدها على السجادة الحمراء بالحفل الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمدينة فينسيا الإيطالية.

وكان من بين حضور حفل الإفتتاح: جوروجينا رودريجز، تيلور هاكفورد، باولا توراني، بينولوبي كروز، هيلين ميرين، العارضة بيانكا بولتي، روسي دي بالما، داكوتا جونسون، سيرينا روسي الإيطالية، وغيرهن من النجمات.

وقدمت حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، الممثلة سيرينا روس، على مسرح سالا جراندى، تحت إشراف المخرج الإيطالي ألبيرتو باربيرا.

فيما تضم لجنة أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا 2021، المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي بونج جون، والمخرج اليوناني الكسندر ناناو، والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة الصينية كلوي تشاو، والممثلة والمنتجة الكندية سارة جادون، والممثلة فيرجيني إيفرا، والبريطانية سسينثيا إريفو، والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سافيريو كوستانزو.