رنا رئيس بـ"لوك" جديد وهاجر أحمد أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي جالسة على الأرض من أحدث ظهور لها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نور دياب

نشرت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.

أمينة

نشرت المطربة أمينة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان طويل، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث ظهور لها.

دومنيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية خلال تواجدها بأحد الأماكن الساحلية.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي وإطلالة جذابة.