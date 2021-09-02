صور| جورجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال حضورها وتواجدها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 78 هذا العام.

ويُقام مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري. ويشارك في هذه الدورة الفيلم المصري "أميرة" للمخرج محمد دياب.

وللسنة السادسة على التوالي ينطلق مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي تشهد دورته الـ78 تواجداً مكثفاً لصناعة السينما العربية، بالإضافة إلى تواجد 10 من شركاء مركز السينما العربية، يتنوع التواجد العربي بين الأفلام والمشروعات المشاركة، والحلقات النقاشية، وحفلات الاستقبال، وإطلاق مجلة السينما العربية.

الشركاء الذين يصحبون مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هم: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، جيميناي أفريقيا (مصر)، راديو وتلفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، The Imaginarium Films (الأردن).

ويشارك في فعاليات المهرجان 4 أفلام عربية، ففي قسم آفاق، ينافس فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، وهو من إنتاج فيلم كلينك بالمشاركة مع The Imaginarium Films، ويتعاون في توزيعه MAD Solutions وLagoonie Film Production، وفي قسم آفاق إكسترا يشارك فيلم "كوستا برافا" لبنان للمخرجة مونيا عقل، كما يُعرض خارج المسابقة فيلمان، "مملكة الصمت" للمخرجة السورية ديانا الجيرودي، والفيلم القصير" لا ترتاح كثيراً" للمخرجة اليمنية شيماء التميمي.

وضمن ورشة فاينال كات فينيسيا، سوف تمنح MAD Solutions جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي إلى واحد من مشروعات الأفلام العربية المنافسة في الفعاليات، كما يقدم مهرجان الجونة جائزة نقدية قدرها خمسة آلاف دولار بالإضافة إلى مشاركة مشروع الفيلم في منصة الجونة السينمائية.

وينظم مركز السينما العربية خلال المهرجان حلقة نقاشية بعنوان "الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي"، يشارك فيها مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما الدولية، ويبحثون في أهم اتجاهات وطرق التمويل السينمائي في العالم العربي. تُقام الحلقة النقاشية يوم الاثنين 6 سبتمبر، الساعة 5 مساءً، ويشارك فيها واين بورغ المدير الإداري في NEOM، وستيفن ستراشان مفوض إدارة الأفلام في فيلم العلا، وعاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، ومهند البكري المدير الإداري في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والمنتجة رولا ناصر مؤسسة شركة The Imaginarium Films، وعدلي توما رئيس مجلس إدارة Gemini Africa، ويدير النقاش علاء كركوتي الشريك الإداري في مركز السينما العربية وMAD Solutions.