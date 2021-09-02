شكرا لقرائتكم خبر عن لما كريزة الضحك بتمسك.. نوبة ضحك بين كريم عبد العزيز ومكى فى كواليس الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى لموقف طريف خلال كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، حيث ظهرا وهما يضحكان بعدما تعثرا فى تصوير أحد المشاهد.

ونشر مخرج المسلسل بيتر ميمى فيديو من كواليس المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "لما كريزة الضحك بتمسك"، مضيفا: "أفتقدكم يا رفاق".





ونجح مسلسل "الاختيار 2" أن يحوز على اهتمام الجميع، وذلك لما قدمه من مقاربات واقعية وسرد وتوثيق مُتقن لمرحلة دقيقة فى عمر الدولة المصرية، ونجح خلال حلقاته فى إيصال عدد من الرسائل والمعانى التى تُبرز للمشاهد معنى وقيمة الاختيار.





وخلال أحداث المسلسل كان على أبطاله الذين يجسدون قصصًا حقيقية أن يختاروا بين بديلين، إما أن يختار الوطن أو الجماعة الإرهابية، إما أن يسلك طريق التضحية أو الخيانة، إما أن يكون فصلًا من فصول التاريخ أو يذهب بلا رجعة فى طريق الإرهاب والعار.



