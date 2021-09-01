أحمد فلوكس يوجّه رسالة نارية لمروّجي الإشاعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر اسم الفنان أحمد فلوكس، منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباءً عن إقامة دعوى قضائية ضده لطرده، بسبب عدم سداده إيجار فيلا في الشيخ زايد.

وأعرب عن غضبه الشديد من تعرضه إلى مثل هذه الإشاعات المغرضة التي يتم نشرها حوله، نافياً صحة ما تم تداوله عبر “فايسبوك”.

ونشر رسالة تحذيرية لكل من يروّج لهذه الأخبار الكاذبة عنه ووصفهم بإعلام العار والتضليل والنفاق، كما طالبهم بالتأكّد من أي شيء قبل نشره.

وكان فلوكس قد نشر رسالة للمطرب محمد رشاد، بعد توقيف طليقته مي حلمي عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، وذلك عبر “إنستغرام”.ونشر صورة للمطرب رشاد، وعلّق عليها قائلاً: “في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمة على كل شيء بلا أي حقيقة، هذا كلام كبير أنا نفسي لا أفهمه”.

واختتم: “الخلاصة، أظن أن هناك كثيراً من الناس مدينون للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار وإعلان أنهم كانوا على خطأ، نهاية الكلام… لا تحكم على أحد وأنت لم ترَ … خلص الكلام”.