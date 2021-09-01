فن ومشاهير

نقابة المهن الموسيقيّة تقرّر توقيف حسن شاكوش

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّر نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة التوقيف.

ويأتي القرار بعد ما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات علي الجمهور من شأنها أن تحطّ من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة. 

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة أنّ مثل هذه الممارسات تأتي من بعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كل الحقوق في تلقي ما يسمو بهم ولا ما يحط من قدرهم. 

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤدين للمهرجانات التمسك بمسؤولية الكلمة والأخلاق ولن تتواني النقابة عن دورها في ممارسة حقها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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