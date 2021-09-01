نقابة المهن الموسيقيّة تقرّر توقيف حسن شاكوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّر نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة التوقيف.

ويأتي القرار بعد ما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات علي الجمهور من شأنها أن تحطّ من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة أنّ مثل هذه الممارسات تأتي من بعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كل الحقوق في تلقي ما يسمو بهم ولا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤدين للمهرجانات التمسك بمسؤولية الكلمة والأخلاق ولن تتواني النقابة عن دورها في ممارسة حقها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.