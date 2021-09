شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبى كروز نجمة حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة بينيلوبي كروز نجمة ليلة افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي فى دورته الـ 78 إذ يفتتح فيلمها «Madres Paralelas» للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، فعاليات المهرجان، وينافس فى المسابقة الرسمية على جائزة الأسد الذهبي.

وكانت النجمة العالمية بينيلوبي كروز وصلت إلى السجادة الحمراء للمهرجان الذي يقام حفل افتتاح فعالياته اليوم، ويستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

وتحدثت بينيلوبي كروز عن علاقتها بالمخرج بيدرو ألمودوفار التي استمرت حوالي 24 عاما، وقالت إنها وقعت في حبه لأول مرة وهي في عمر 16 عاما، حينما شاهدت فيلمه Tie Me Up! Tie Me Down! عام 1989.

قدمت بينيلوبي كروز 7 أفلام مع المخرج بيدرو ألمودوفار، وقالت إنها تتوقع منه دائما أن يجد لها مكانا في أفلامه بعد الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص بها، ووصفته بأنه شخص تحترمه كثيرا وتشعر أثناء العمل معه بأنها الفتاة الأكثر حظا في العالم.

وعبر بيدرو ألمودوفار الذي يبلغ من العمر 71 عاما عن إعجابه الشديد بـ بينيلوبي كروز الممثلة التي تفهم ما يرغب وتقدم أمام الكاميرا كل ما يطلبه منها.

ولاقى مخرج الفيلم، الإسبانى الكبير بيدرو ألمودوراف حفاوة كبيرة وحرص على حضور فيلمه الافتتاحى بعد أن اعترض موقع إنستجرام على ملصق فيلمه «أمهات موازيات» ورفضت نشره.