شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد فى افتتاح مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراسم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى حضور كوكبة من نجوم ونجمات السينما العالمية مع تواجد متميز لنجمات هوليوود وفى مقدمتهن هيلين ميرين، تيلور هاكفورد، داكوتا جونسون، الإيطالية سيرينا روسي، العارضة بيانكا بولتي، كريستين دانسيت، روسى دى بالما، بينيلوب كروز، ومدير الدورة الـ78 للمهرجان ألبرتو باربيرا وزوجته جوليا روزماريني، بالإضافة إلى الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد التي ظهرت بفستان أسود.

ويتنافس 21 فيلماً على الأسد الذهبى تبدو وكأنها تمثل كل أطياف السينما مبشرة بموسم سينمائى عالمى متميز، فى عرس للسينما يمتد بين 1 إلى 11 سبتمبر.

ويعتبر المهرجان واحداً من القوى العظمى الخمس فى السينما، والمؤشر الرئيسى على جوائز الأوسكار، وساحة لمولد نجوم جدد فى الساحة العالمية وهو الذى دشن من قبل نجومية جينيفر لورانس وهى فى الـ18 من عمرها قبل أن تقتنص الأوسكار، ومارلون براندو ، وانطلق من فينيسيا فى سن 30 عاما ليصبح «الأب الروحى» لهوليوود والسينما العالمية.