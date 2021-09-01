شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم السينما العالمية فى افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراسم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي حضور كوكبة من نجوم ونجمات السينما العالمية مع تواجد متميز لنجمات هوليوود وفى مقدمتهن هيلين ميرين، تيلور هاكفورد، داكوتا جونسون، الإيطالية سيرينا روسي، العارضة بيانكا بولتي، كريستين دانسيت، روسى دى بالما، بينيلوب كروز، ومدير الدورة الـ78 للمهرجان البرتو باربيرا وزوجته جوليا روزماريني.

ولاقى المخرج الإسبانى الكبير بيدرو ألمودوراف حفاوة كبيرة، وحرص على حضور فيلمه الافتتاحى بعد أن اعترض موقع إنستجرام على ملصق فيلمه "أمهات موازيات" ورفضت نشره.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور لجنة تحكيم المهرجان وفى مقدمتهم الكساندر ناناو، كلوى زهاو، سينثيا إريفو، فيرجينى ريفا، سافيريو كوستانزو، وسارة جادون، مدير المهرجان البرتو باربيرا، مخرج فيلم باراسايت الكورى الجنوبى بونغ جون هو.

ويتنافس 21 فيلماً على الأسد الذهبى تبدو وكأنها تمثل كل أطياف السينما مبشرة بموسم سينمائى عالمى متميز، فى عُرس للسينما يمتد بين 1 إلى 11 سبتمبر.

ويعتبر المهرجان واحداً من القوى العظمى الخمس فى السينما، والمؤشر الرئيسى على جوائز الأوسكار، وساحة لمولد نجوم جدد فى الساحة العالمية وهو الذى دشن من قبل نجومية جينيفر لورانس وهى فى الـ18 من عمرها قبل أن تقتنص الأوسكار، ومارلون براندو ، وانطلق من فينيسيا فى سن 30 عاما ليصبح "الأب الروحى" لهوليوود والسينما العالمية.