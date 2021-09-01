"حبينا نعيش جو السبعينات".. صورة تجمع هاني رمزي وزوجته وداليا البحيري وزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان هاني رمزي بصحبة زوجته بجانب الفنانة داليا البحيري وزوجها، وهم يرتدون ملابس وأزياء أشبه بجو السبعينات.

ونشر "رمزي" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا ومراتي وداليا البحيري وجوزها حسن.. حبينا نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كده.. يا ريت بلاش تريقة علشان إحنا إتريقنا على بعض بكفاية".

جدير بالذكر أن هاني رمزي يُعرض له حاليا بالسينمات فيلم "200 جنيه" بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

كما تُعرض له أيضا مسرحية "أبو العربي" ويشاركه البطولة حجاج عبدالعظيم، عمرو عبدالعزيز، أحمد فتحي، محمد جمعة، وداليا البحيري وغيرهم، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.