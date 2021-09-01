بصورة تجمعهما.. إلهام شاهين تهنئ هالة سرحان بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية هالة سرحان بعيد ميلادها، الموافق اليوم 1 سبتمبر.

ونشرت "سرحان" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "١ سبتمبر عيد ميلاد صديقتي الصادقة وأختي الغالية هالة سرحان، عشرة العمر الحلوة، كل سنه و أنتي حبيبتي، ويارب دايما مع بعض في كل الأوقات، ربنا يوفقك و يسعدك و يفرح قلبك، سنة حلوة عليكي يا حلوة".

وحضر عيد ميلاد الإعلامية هالة سرحان كل من الفنان هاني رمزي وزوجته، الفنانة إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقامت هالة سرحان بتقديم العديد من البرامج الحوارية الفنية والسياسية، منها: "يا هلا، هالة شو، الليلة مع هالة سرحان، ناس بوك، في الممنوع" وغيرها، وآخر برامجها "آن الأوان" عبر شاشة "المحور" عام 2014.