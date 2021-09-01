بعد عدة تأجيلات.. غادة عادل تُعلن موعد طرح فيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة غادة عادل، عن اقتراب موعد طرح فيلمها الجديد "المحكمة" بدور العرض السينمائي بعد عدة تأجيلات شهدها الفيلم خلال الفترة الماضية لطرحه بالسينمات.

ونشرت غادة، صورتها على بوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المحكمة.. قريبًا بدور العرض".

تدور أحداث الفيلم حول العديد من القضايا المهمة من واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور في يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

فيلم "المحكمة" بطولة غادة عادل، محمود عبدالمغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.