محمد عادل إمام يشوق جمهوره لمفاجأة تزامنا مع عرض "النمر" على MBC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شوق الفنان محمد عادل إمام، جمهوره لمفاجأة يجهز لها خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوصها، وذلك تزامنا مع عرض مسلسله الدرامي "النمر" على قناة MBC.

ونشر إمام، صورة لشخصيته التي قدمها بمسلسل (النمر) الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيد بكل ردود الفعل والرسايل اللي بتجيلي لحد دلوقتي على مسلسل (النمر) تزامناً مع عرضه التاني على قناة mbc ".

وأَضاف محمد عادل إمام: "انتظروا مفاجأة قريباً إن شاء الله".

جدير بالذكر أن مسلسل "النمر" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته محمد عادل إمام، هنا الزاهد، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.