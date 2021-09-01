يوسف منصور يشارك في فيلم "عودة طاقية الإخفاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقد الفنان الشاب يوسف منصور على المشاركة في فيلم "عودة طاقية الإخفاء" المقرر بدء تصويره نهاية شهر سبتمبر المقبل، ويجسد بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وسيتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام القادمة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار د. يوسف حسن يوسف ومن إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج ايجيبت جروب، و تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ما يمكن أن يتسبب فيه ظهور طاقية الإخفاء في العصر الحديث.

يشار إلى أنه في عام 1946 تم تقديم فيلم يحمل اسم"عودة طاقية الإخفاء" من إخراج محمد عبد الجواد و بطولة أميرة أمير ومحمود إسماعيل.

يوسف منصور شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل “النمر” من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، أحمد خالد صالح، وكوكبة مميزة من النجوم.