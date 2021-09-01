نبيل شعيل لـ”صوت بيروت انترناشونال”: انتهت موضة الالبومات الكبيرة والكليبات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

“بلبل الخليج” هذا هو لقب المطرب الكويتي الكبير نبيل شعيل الذي حفر نجوميته في الصخر وهو مستمر في عطائه منذ 30 عاما ورغم مرور تلك السنوات ما يزال اسمه متربعا على عرش الفن في الخليج والعالم العربي. قبل ايام اصدر شعيل ميني البوم بعنوان “يقولون” من انتاج شركة روتانا ويتضمن 3 اغنيات فقط، فماذا يقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن اصداء هذا العمل؟: الحمد الله الاصداء ممتازة وهذا ما المسه من ردة فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الكثيفة التي اطلقاها وانا سعيد بهذا النجاح الذي حققه الالبوم.

وعن رايه بالمطربين الذين مازالوا يطرحون البومات تتضمن نحو 20 اغنية يؤكد شعيل ان هذا الامر بات موضة قديمة وبرايي كان الاجدى بالمطربين بدل ان يصدروا هذا الكم في البوم واحد كان عليهم ان يقسموا الاغاني على مدار السنة وهكذا تحصل كل اغنية على انتشارها الواسع.

اما لماذا لم يصور فيديو كليب دعما لاغنياته فاشار ان هذه الموضة انتهت ايضا كما ان الناس لم تعد تشاهد التلفزيونات لذا بات الفنان يكتفي بالترويج لاعماله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها انستغرام و”تيك توك” علما انه ليس لديه حساب رسمي على هذا الموقع لكن جمهوره يركب مقاطع من اغنياته على صوره وينشروها على تيك توك.

وعما اذا كان لديه تحضيرات لرمضان المقبل خاصة انه اشتهر باداء شارات المسلسلات فقال ” هذا الموضوع ثانوي في حياتي الفنية ولا اسعى اليه واذا عرض عليّ شارة مميزة اؤديها.

وبالنسبة للاعمال الغنائية التي طرحت في الفترة الاخيرة ونالت اعجابه اوضح شعيل انه يستمع لكل جديد يطرح في الاسواق في العالم العربي.

وعن مشاركته في حفلات موسم الرياض المقبل اكد انه سيشارك ان شاء الله فيه وهو سعيد بهذا الانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية وبات الجمهور الكويتي والخليجي عموما ينتظر هذه الحفلات ليشاهد نجومه المفضلين خاصة تلك التي تقام في الصحراء على مسارح كبيرة تبنى خصيصا لهذه المناسبات.

وهل مازال يسجل اعماله الغنائية في استديوهاته الخاصة فقال نبيل شعيل “اصبح الاستديو الخاص بي داخل بيتي وكل الاغنيات التي يسمعها الجمهور مني في الفترة الاخيرة سجلت في منزلي وقد اتخذت هذا القرار بعد انتشار جائحة كورونا”.

وعما اذا كان الحجر المنزلي ما زال مستمرا في دولة الكويت فاوضح ان “هناك تعليمات شديدة في دولتي والاختلاط في الاماكن المغلقة ممنوعا والتباعد الاجتماعي مفروض ولا يستطيع ان يتجاوزه احد”.

واخيرا اكد نبيل شعيل ان صحته جيدة جدا بعد ان عانى فترة من مشاكل صحية لكنه تجاوزها وهو مشغول بفنه وعائلته الصغيرة ويسافر بين الحين والاخر لاحياء الحفلات والمهرجانات.