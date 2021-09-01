شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عن مصير السينما فى أفغانستان ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مهرجان فينسيا السينمائي، إقامة جلسة نقاشية يوم السبت المقبل في Palazzo del Casinò، تضم المخرجة الأفغانية صحراء كريمي وتتمحور الجلسة حول أوضاع صانعي الأفلام والفنانين الأفغان ، و ضرورة إنشاء ممرات إنسانية وضمان منحهم مكانة اللاجئين السياسيين ، بالإضافة إلى القلق بشأن مستقبلهم والحاجة إلى مساعدتهم على الاستقرار بمجرد وصولهم إلى أوروبا.

يدير ​​الجلسة جوليانو باتيستون ، وهو صحفي إيطالي، كما ستضم الجلسة مخرجة الأفلام الوثائقية الأفغانية ساهرا ماني ، وفانجا كالودجيرسيتش وأورا نيرابيا ، وهما المديران الفنيان لمهرجان روتردام السينمائي الدولي ومهرجان الفيلم الوثائقي الدولي بأمستردام و ماتيجس فوتر نول ومايك داوني من أكاديمية السينما الأوروبية.

ويشهد المهرجان عرض الفيلم المنتظر Spencer، عن حياة الأميرة ديانا والذي طرح البوستر الترويجي له قبل أيام قليلة، وتظهر به بطلة العمل النجمة كريستين ستيوارت وهي ترتدي فستان زفاف وتدير ظهرها، ليعبرعن الألم التي عاشته الأميرة الراحلة ما وراء الكواليس في حياته وخاصة مع زوجها الأمير تشارلز.

الفيلم من بطولة النجمة كريستين ستيوارت ومن تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز.