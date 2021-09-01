شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة جورجينا صديقة رونالدو فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلت عارضة الأزياء، جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم العالمى كريستيانو رونالدو، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي.

ويقام مهرجان فينيسيا السينمائى 2021 فى الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر، ويعتبر أحد أقدم حفلات توزيع الجوائز فى العالم وواحد من فعاليات "الخمسة الكبار"

يرأس لجنة التحكيم باراسايت بونغ جون هو والمخرج Saverio Costanzo ، والممثلة Virginie Efira ، والنجمة Cynthia Erivo ، والممثلة Sarah Gadon ، والموثق الكسندر ناناو ، والمخرج Chloé Zhao.