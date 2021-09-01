فن ومشاهير

شاهد.. إطلالة جورجينا صديقة رونالدو فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

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القاهرة - سامية سيد - طلت عارضة الأزياء، جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم العالمى ، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي.

ويقام مهرجان فينيسيا السينمائى 2021 فى الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر، ويعتبر أحد أقدم حفلات توزيع الجوائز فى العالم وواحد من فعاليات "الخمسة الكبار"

  يرأس لجنة التحكيم باراسايت بونغ جون هو  والمخرج Saverio Costanzo ، والممثلة Virginie Efira ، والنجمة Cynthia Erivo ، والممثلة Sarah Gadon ، والموثق الكسندر ناناو ، والمخرج Chloé Zhao.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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