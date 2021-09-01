شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية يحرر محضر آداب فى واقعة شاكوش والبحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، قرارا لإدارة التفتيش الفني ينص علي تحرير محضر أداب للتحقيق في واقعة خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوى.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، قرر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق، مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.